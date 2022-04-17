2022 Big Fun Little Run 5K Age Group Results Saturday at Secret Garden Winery

Overall Female: Regan Davenport 23:26.0

Overall Male: Leonel Ayala 19:35.0

Female 11 and Under

1 Blair Turner 47:21.0

2 Quinn Carter 47:22.0

3 Bayleigh Beukelman 59:40.0

Male 11 and Under

1 Cordell Keiber 21:29.0

2 Maverick Pleger 32:56.0

3 B. Bone 37:42.0

Female 12 to 19

1 Chasity Green 37:21.0

2 Jalyn Matthews 42:50.0

3 Lillian Bone 43:58.0

Male 12 to 19

1 Xander Farrow 19:38.5

2 Austin Ulm 23:05.0

3 Billy Carol 36:03.0

4 E. Danielson Jr. 40:32.0

Female 20 to 29

1 Victoria Luckey 30:30.0

2 Madison New 35:23.0

3 Kathy Luckey 35:58.0

4 Simone Waldron 36:34.0

5 Shelby Danielson 47:39.0

6 Blanco Genesis 48:37.0

7 Emily Rose 49:36.0

Male 20 to 29

1 Sam McCormick 48:03.0

2 Cooper Edmundson 48:06.0

Female 30 to 39

1 Helen Fauver 28:51.0

2 Courtney Danielson 34:00.0

3 Amanda Carter 34:00.0

4 Ashley Tinker 1:00:19.0

Male 30 to 39

1 Eric Danielson 24:42.0

2 Dwayne White 25:24.0

3 Darryl White 32:49.0

4 Brandon Diaz-Ascani 1:00:05.0

Female 40 to 49

1 Kimberly Looper 32:11.0

2 Mary Ann Duncan 32:16.0

3 Marion Hand 36:42.0

4 Angel Nowling 37:20.0

5 Stacey Bone 43:59.0

6 Wendy Turner 47:27.0

7 Stephanie Sapp 57:59.0

8 Elizabeth Resendes 59:12.0

9 Michelle Beukelman 1:00:12.0

10 Robyn Russell 1:00:16.0

Male 40 to 49

1 Jeremy Allred 27:27.0

2 Thomas Lackey 33:29.0

Female 50 to 59

1 Mary Nicholls 26:12.0

2 Lisa Kinchen 32:51.0

3 Joanne Webb 42:53.0

4 Angela Guillaume 50:50.0

5 Joy Rose 53:34.0

6 Jan Boram 58:06.0

7 Melissa Horton 1:00:21.0

8 Cathy Boram-Melton 1:00:46.0

9 Deborah Hatfield 1:00:46.0

Male 50 to 59

1 Jeff Strickland 29:28.0

2 Darryl Kinchen 39:01.0

3 Greg Rose 53:28.0

Female 60 and Over

1 Nancy Drach 25:03.0

2 Debbie Smith 36:47.0

3 Elena Febre 38:38.0

4 Robin Near 39:43.0

5 Catherine Rose 49:37.0

6 Pam Beumel 53:27.0

7 Joy Boram-Melton 60 55 55:48.0

8 Debra Murray 58:06.0

Male 60 and Over

1 Tim Nicholls 19:45.0

2 Brad Beumel 47:25.0

3 Paul Murray 47:47.0

4 Brian Rose 53:35.0

5 Russell Smith 58:07

One Mile Fun Run

Carson Gillilan 9:12

F. Kline 9:24

Emma Harmeling 9:58

F. Pleger 12:19

Hunter Gillilan 12:23

Sawyer Beumel 14:07

Brooklyn Harmeling 14:25

F. Danielson 19:29

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