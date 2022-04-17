2022 Big Fun Little Run 5K Age Group Results Saturday at Secret Garden Winery
Overall Female: Regan Davenport 23:26.0
Overall Male: Leonel Ayala 19:35.0
Female 11 and Under
1 Blair Turner 47:21.0
2 Quinn Carter 47:22.0
3 Bayleigh Beukelman 59:40.0
Male 11 and Under
1 Cordell Keiber 21:29.0
2 Maverick Pleger 32:56.0
3 B. Bone 37:42.0
Female 12 to 19
1 Chasity Green 37:21.0
2 Jalyn Matthews 42:50.0
3 Lillian Bone 43:58.0
Male 12 to 19
1 Xander Farrow 19:38.5
2 Austin Ulm 23:05.0
3 Billy Carol 36:03.0
4 E. Danielson Jr. 40:32.0
Female 20 to 29
1 Victoria Luckey 30:30.0
2 Madison New 35:23.0
3 Kathy Luckey 35:58.0
4 Simone Waldron 36:34.0
5 Shelby Danielson 47:39.0
6 Blanco Genesis 48:37.0
7 Emily Rose 49:36.0
Male 20 to 29
1 Sam McCormick 48:03.0
2 Cooper Edmundson 48:06.0
Female 30 to 39
1 Helen Fauver 28:51.0
2 Courtney Danielson 34:00.0
3 Amanda Carter 34:00.0
4 Ashley Tinker 1:00:19.0
Male 30 to 39
1 Eric Danielson 24:42.0
2 Dwayne White 25:24.0
3 Darryl White 32:49.0
4 Brandon Diaz-Ascani 1:00:05.0
Female 40 to 49
1 Kimberly Looper 32:11.0
2 Mary Ann Duncan 32:16.0
3 Marion Hand 36:42.0
4 Angel Nowling 37:20.0
5 Stacey Bone 43:59.0
6 Wendy Turner 47:27.0
7 Stephanie Sapp 57:59.0
8 Elizabeth Resendes 59:12.0
9 Michelle Beukelman 1:00:12.0
10 Robyn Russell 1:00:16.0
Male 40 to 49
1 Jeremy Allred 27:27.0
2 Thomas Lackey 33:29.0
Female 50 to 59
1 Mary Nicholls 26:12.0
2 Lisa Kinchen 32:51.0
3 Joanne Webb 42:53.0
4 Angela Guillaume 50:50.0
5 Joy Rose 53:34.0
6 Jan Boram 58:06.0
7 Melissa Horton 1:00:21.0
8 Cathy Boram-Melton 1:00:46.0
9 Deborah Hatfield 1:00:46.0
Male 50 to 59
1 Jeff Strickland 29:28.0
2 Darryl Kinchen 39:01.0
3 Greg Rose 53:28.0
Female 60 and Over
1 Nancy Drach 25:03.0
2 Debbie Smith 36:47.0
3 Elena Febre 38:38.0
4 Robin Near 39:43.0
5 Catherine Rose 49:37.0
6 Pam Beumel 53:27.0
7 Joy Boram-Melton 60 55 55:48.0
8 Debra Murray 58:06.0
Male 60 and Over
1 Tim Nicholls 19:45.0
2 Brad Beumel 47:25.0
3 Paul Murray 47:47.0
4 Brian Rose 53:35.0
5 Russell Smith 58:07
One Mile Fun Run
Carson Gillilan 9:12
F. Kline 9:24
Emma Harmeling 9:58
F. Pleger 12:19
Hunter Gillilan 12:23
Sawyer Beumel 14:07
Brooklyn Harmeling 14:25
F. Danielson 19:29