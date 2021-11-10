Oct. 11-14

Jason Wayne Mangan, Carl Junction, Missouri and Crystal Dawn Merriman, Carl Junction, Missouri

Bruno Jose Rodrigues De Barros, Sebring and Florivella Aguillon Gonzales, Sebring

Harley Odell Tomlin, Avon Park and Hannah Grace Vines, Avon Park

Ryan John Thomas Adair, Avon Park and Jamie Elizabeth Rodgers, Avon Park

Daniel Lee King, Sebring and Jenna Marie Woertz, Sebring

Juan Carlos Carret Vargas, Sebring and Brenda Idalia Ocampo Lainez, Sebring

David Vernon Villalobos, Lake Placid and Kaylyn Fay Baker, Lake Placid

Dustin Ray Lanier, Avon Park and Mercedes R. Enriquez, Avon Park

George Louis Clarke, Lady Lake and Donna Jean Wasson, Sebring

Shell Scott Reed, Lorida and Kristine Ellen Derkovitz, Lorida

Carlos Alfredo Collazo, Sebring and Jenny Vasallo, Sebring

Craig Charles Salvati, Lake Placid and Lynn Marie Roberts Davis, Lake Placid

Rigoberto Vargas, Jr., Avon Park and Maria Louisa Martinez, Avon Park

Stewart Samson Tigner, Sebring and Lisa Larae Faccone, Sebring

Oct. 18-24

Jeremy Martin Kinscy, Sebring and Aalyah Yaritza Echevarria, Sebring

Donald Scott Jackson, Fort Lauderdale and Elaine Althea Cook Hengy, Sebring

Wilfredo Hernandez, Avon Park and Charlene Judith Lewis, Avon Park

Jose Alberto Maldonado Gonzalez, Sebring and Yolanda Rivera Santos, Sebring

Darbel Fabian Delgado Ortega, Sebring and Liliana Marie Leal, Avon Park

Juan Romero Hernandez, Okeechobee and Tammy Loraine Seals, Okeechobee

Kevin Antoine Hodges, Avon Park and Stephenie Marie Bass Johnson, Avon Park

David Joseph Lebrun, Lorida and Ellen Jean Muscatell Mayne, Lorida

Jacob Ryan Knisley, Avon Park and Dominique Marie Rozzo, Avon Park

Albeiro Hoyos, Sebring and Libia Diovani Tamayo, Sebring

Luis Antonio Tambunga, Lake Placid and Rachel Martinez

Adam Norman Wallace, Sebring and Ditetine Stuart, Sebring

Phillip Edward Tuck Phillips, Lake Placid and Cassia Elizabeth Rosser, Lake Placid

Anthony A. Valdez, Jr., Sebring and Lindsay Denise Moon, Wauchula

Duilio Abel Roura, Lake Placid and Diane Louise Schropp Brown, Lake Placid

Jeremiah Elijah Sawyer, Sebring and Autumn Grace Morgan, Sebring

Oct. 25-29

James Michael Brockwell, Sebring and Kamille Anne Montalbo Manalo, Sebring

Ronald Edward Curry, Avon Park and Judith Ann Brogden, Avon Park

Gilbert Stanley Carney, Sebring and Penelope Phoebe Ferslev Nielsen Brenton, Sebring

Augustin Leopoldo Matos, Avon Park and Denia Altagracia Savinon Dipre, Avon Park

Hugo Paredes Contreras, Sebring and Barbara Yolanda Casado Lara, Sebring

Rafael Cruz, Clewiston and Olaimys De La Caridad Gutierrez, Sebring

Alian Cruz, Sebring and Yanet Martin Leal, Sebring

Gary Blake Davidson, Apopka and Julie Eva Antunez, Apopka

Joseph Scott Mosley, Indianapolis, Indiana and Stacy Marie Allen, Indianapolis, Indiana

Cameron Alexander Durant, Apopka and Tabitha Marie Lee, Apopka

Robert Lee Ruiz, Sebring and Kaitlin Sedelle Jellison, Sebring

Frank Clark Hilton, Jr., Avon Park and Wendy Juaneita Dunn, Ft. Myers

Wayne Brian Caffrey, Sr., Avon Park and Phyllis Jeanette Bushman Maynard, Avon Park

Markis Lavon Walker, Sr., Seminole and Cheyenne Simone Brave, Pinellas Park

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