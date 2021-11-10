Oct. 11-14
Jason Wayne Mangan, Carl Junction, Missouri and Crystal Dawn Merriman, Carl Junction, Missouri
Bruno Jose Rodrigues De Barros, Sebring and Florivella Aguillon Gonzales, Sebring
Harley Odell Tomlin, Avon Park and Hannah Grace Vines, Avon Park
Ryan John Thomas Adair, Avon Park and Jamie Elizabeth Rodgers, Avon Park
Daniel Lee King, Sebring and Jenna Marie Woertz, Sebring
Juan Carlos Carret Vargas, Sebring and Brenda Idalia Ocampo Lainez, Sebring
David Vernon Villalobos, Lake Placid and Kaylyn Fay Baker, Lake Placid
Dustin Ray Lanier, Avon Park and Mercedes R. Enriquez, Avon Park
George Louis Clarke, Lady Lake and Donna Jean Wasson, Sebring
Shell Scott Reed, Lorida and Kristine Ellen Derkovitz, Lorida
Carlos Alfredo Collazo, Sebring and Jenny Vasallo, Sebring
Craig Charles Salvati, Lake Placid and Lynn Marie Roberts Davis, Lake Placid
Rigoberto Vargas, Jr., Avon Park and Maria Louisa Martinez, Avon Park
Stewart Samson Tigner, Sebring and Lisa Larae Faccone, Sebring
Oct. 18-24
Jeremy Martin Kinscy, Sebring and Aalyah Yaritza Echevarria, Sebring
Donald Scott Jackson, Fort Lauderdale and Elaine Althea Cook Hengy, Sebring
Wilfredo Hernandez, Avon Park and Charlene Judith Lewis, Avon Park
Jose Alberto Maldonado Gonzalez, Sebring and Yolanda Rivera Santos, Sebring
Darbel Fabian Delgado Ortega, Sebring and Liliana Marie Leal, Avon Park
Juan Romero Hernandez, Okeechobee and Tammy Loraine Seals, Okeechobee
Kevin Antoine Hodges, Avon Park and Stephenie Marie Bass Johnson, Avon Park
David Joseph Lebrun, Lorida and Ellen Jean Muscatell Mayne, Lorida
Jacob Ryan Knisley, Avon Park and Dominique Marie Rozzo, Avon Park
Albeiro Hoyos, Sebring and Libia Diovani Tamayo, Sebring
Luis Antonio Tambunga, Lake Placid and Rachel Martinez
Adam Norman Wallace, Sebring and Ditetine Stuart, Sebring
Phillip Edward Tuck Phillips, Lake Placid and Cassia Elizabeth Rosser, Lake Placid
Anthony A. Valdez, Jr., Sebring and Lindsay Denise Moon, Wauchula
Duilio Abel Roura, Lake Placid and Diane Louise Schropp Brown, Lake Placid
Jeremiah Elijah Sawyer, Sebring and Autumn Grace Morgan, Sebring
Oct. 25-29
James Michael Brockwell, Sebring and Kamille Anne Montalbo Manalo, Sebring
Ronald Edward Curry, Avon Park and Judith Ann Brogden, Avon Park
Gilbert Stanley Carney, Sebring and Penelope Phoebe Ferslev Nielsen Brenton, Sebring
Augustin Leopoldo Matos, Avon Park and Denia Altagracia Savinon Dipre, Avon Park
Hugo Paredes Contreras, Sebring and Barbara Yolanda Casado Lara, Sebring
Rafael Cruz, Clewiston and Olaimys De La Caridad Gutierrez, Sebring
Alian Cruz, Sebring and Yanet Martin Leal, Sebring
Gary Blake Davidson, Apopka and Julie Eva Antunez, Apopka
Joseph Scott Mosley, Indianapolis, Indiana and Stacy Marie Allen, Indianapolis, Indiana
Cameron Alexander Durant, Apopka and Tabitha Marie Lee, Apopka
Robert Lee Ruiz, Sebring and Kaitlin Sedelle Jellison, Sebring
Frank Clark Hilton, Jr., Avon Park and Wendy Juaneita Dunn, Ft. Myers
Wayne Brian Caffrey, Sr., Avon Park and Phyllis Jeanette Bushman Maynard, Avon Park
Markis Lavon Walker, Sr., Seminole and Cheyenne Simone Brave, Pinellas Park