Nov. 1-5
Arthur Jurone Wright, Sebring and Tonya Shuntel Goodman, Avon Park
Jarryd Wayne Knappman, Sebring and Serena Lynn Scoggins, Sebring
Alex Stanley Kowalski, Lake Placid and Lindsey Ashtin Day, Lake Placid
Timothy Jay Schlehuber, Avon Park and Kelly Denise Chute Turner, Avon Park
Bradley Charles Williams, Avon Park and Corinna Ashley Vandermark Driggers, Avon Park
Claude Gary Weir, Sebring and Maritza Nuila Gutierrez, Sebring
Juan Antonio Briseno, Jr., Sebring and Ashley Marie Stamper, Sebring
Giovanny Gabriel Garcia Vizcarrondo, Sebring and Karina Alicia Nicole Dias, Sebring