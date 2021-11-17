Nov. 1-5

Arthur Jurone Wright, Sebring and Tonya Shuntel Goodman, Avon Park

Jarryd Wayne Knappman, Sebring and Serena Lynn Scoggins, Sebring

Alex Stanley Kowalski, Lake Placid and Lindsey Ashtin Day, Lake Placid

Timothy Jay Schlehuber, Avon Park and Kelly Denise Chute Turner, Avon Park

Bradley Charles Williams, Avon Park and Corinna Ashley Vandermark Driggers, Avon Park

Claude Gary Weir, Sebring and Maritza Nuila Gutierrez, Sebring

Juan Antonio Briseno, Jr., Sebring and Ashley Marie Stamper, Sebring

Giovanny Gabriel Garcia Vizcarrondo, Sebring and Karina Alicia Nicole Dias, Sebring

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