Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, January 1

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Central Michigan at Akron

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

PAC-12N — California at Arizona State

7 p.m.

PAC-12N — Stanford at Arizona

9 p.m.

PAC-12N — Southern California at Oregon

COLLEGE FOOTBALL

12 p.m.

ESPN — Peach Bowl: Georgia vs. Cincinnati, Atlanta

ESPN2 — Peach Bowl (Command Center): Georgia vs. Cincinnati, Atlanta

ESPNU — Peach Bowl (Skycast): Georgia vs. Cincinnati, Atlanta

1 p.m.

ABC — Citrus Bowl: Auburn vs. Northwestern, Orlando, Fla.

4 p.m.

ACCN — Rose Bowl (Notre Dame Radio): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.

ESPN — Rose Bowl: Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.

ESPN2 — Rose Bowl (Command Center): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.

ESPNEWS — Rose Bowl (DataCenter): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.

ESPNU — Rose Bowl (Skycast): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.

SECN — Rose Bowl (Alabama Radio): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.

8 p.m.

ACCN — Sugar Bowl (Clemson Radio): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans

ESPN — Sugar Bowl: Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans

ESPN2 — Sugar Bowl (Command Center): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans

ESPNEWS — Sugar Bowl (DataCenter): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans

ESPNU — Sugar Bowl (Skycast): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

9 p.m.

CBSSN — Denver at Colorado College

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — LA Lakers at San Antonio

10:30 p.m.

NBATV — Portland at Golden State

SOCCER (MEN’S)

12:25 p.m.

NBCSN — Premier League: West Ham United at Everton

2:55 p.m.

NBCSN — Premier League: Aston Villa at Manchester United