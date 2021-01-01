Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, January 1
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Central Michigan at Akron
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
PAC-12N — California at Arizona State
7 p.m.
PAC-12N — Stanford at Arizona
9 p.m.
PAC-12N — Southern California at Oregon
COLLEGE FOOTBALL
12 p.m.
ESPN — Peach Bowl: Georgia vs. Cincinnati, Atlanta
ESPN2 — Peach Bowl (Command Center): Georgia vs. Cincinnati, Atlanta
ESPNU — Peach Bowl (Skycast): Georgia vs. Cincinnati, Atlanta
1 p.m.
ABC — Citrus Bowl: Auburn vs. Northwestern, Orlando, Fla.
4 p.m.
ACCN — Rose Bowl (Notre Dame Radio): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.
ESPN — Rose Bowl: Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.
ESPN2 — Rose Bowl (Command Center): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.
ESPNEWS — Rose Bowl (DataCenter): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.
ESPNU — Rose Bowl (Skycast): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.
SECN — Rose Bowl (Alabama Radio): Notre Dame vs. Alabama, Semifinal, Pasadena, Calif.
8 p.m.
ACCN — Sugar Bowl (Clemson Radio): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans
ESPN — Sugar Bowl: Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans
ESPN2 — Sugar Bowl (Command Center): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans
ESPNEWS — Sugar Bowl (DataCenter): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans
ESPNU — Sugar Bowl (Skycast): Ohio State vs. Clemson, Semifinal, New Orleans
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
9 p.m.
CBSSN — Denver at Colorado College
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — LA Lakers at San Antonio
10:30 p.m.
NBATV — Portland at Golden State
SOCCER (MEN’S)
12:25 p.m.
NBCSN — Premier League: West Ham United at Everton
2:55 p.m.
NBCSN — Premier League: Aston Villa at Manchester United